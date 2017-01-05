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«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»

Спорт
На данный момент «Реал Мадрид» имеет великолепные шансы пройти в 1/4 Кубка Короля. «Севилье» необходимо отыгрывать дефицит в 3 мяча на своем стадионе, чтобы продолжить борьбу за титул

Мадрид, 5 Января 2017, 01:09 — REGNUM  4 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран первый матч 1/8 Кубка Короля между «Реал Мадридом» и «Севильей». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу королевского клуба. «Сливочные» продлили свою беспроигрышную серию до 38-ми матчей во всех турнирах.

«Сливочные» не проигрывают уже на протяжении 37-ми матчей подряд — это рекорд для королевского клуба. Ключевым игроком «сливочных» является капитан команды Серхио Рамос, который уже 3 раза в этом сезоне добывал для своей команды очки на последних минутах. В этом матче не смогут принять учатсие Криштину Роналду, Гарет Бейл, Карим, Бензема, Пепе и Кейлор Навас. «Рохибланос» выиграли свои 3 последние встречи с общим счетом 16:2 — ошеломительный результат. Ключевым игроком «красно-белый» является аргентинский форвард Лусиано Вьето, забивший 6 голов и отдавший 3 ассиста.

Матч начался с гола колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса на 11-й минуте. Хавбек совершил рейд около штрафной и пробил ближний угол — 1:0.

Через 18 минут Рафаел Варан забил после подачи Тони Крооса второй гол «сливочных» в этом матче — 2:0.

В конце тайма на 44-й минуте Хамес Родригес оформил дубль, реализовав пенальти в ворота Серхио Рико — 3:0.

На данный момент «Реал Мадрид» имеет великолепные шансы пройти в ¼ Кубка Короля. «Севилье» необходимо отыгрывать дефицит в 3 мяча на своем стадионе, чтобы продолжить борьбу за титул.

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Касиля, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Мората, Родригес.

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Меркадо, Рами, Мариано, Иборра, Н'Зонзи, Гансо, Витоло, Карреа, Насри.

Главный арбитр матча: Антонио Лаос.

Голы: Родригес 11 — 1:0, Варан 29 — 2:0, Родригес 44 (пен) — 3:0.

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