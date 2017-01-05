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«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»

Спорт
На данный момент «аристократы» оторвались от преследователей на 5 очков — 49 очков после 20-ти туров. «Шпоры» поднялись на 3-е место, имея в своем активе 42 очка

Лондон, 5 Января 2017, 00:54 — REGNUM  4 января на стадионе «Уайт Харт Лейн» был разыгран центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Аристократы» выиграли 13 матчей подряд, что является рекордом АПЛ. Ключевым игроком гостей является бомбардир сборной Испании Диего Коста, принявший участие в 19-ти голах «Челси» в 18-ти турах. «Шпоры"победили в 5-ти матчах из 7-ми последних в АПЛ. Ключевой игрок — английский форвард Харри Кейн, забивший 10 голов и отдавший 2 ассиста за 14 матчей. Обе команды — самые малопропускающие в этом сезоне — 14 у «Тоттенхэма» против 13-ти у «Челси».

В конце первого тайма английский полузащитник Деле Алли забил первый гол в этой встрече после подачи датского плеймейкера Кристиана Эриксена — 1:0.

В начале второго тайма (54-я минуте) Кристиан Эриксен снова навесил в штрафную, и Деле Алли оформил дубль головой — 2:0.

Сегодня победу «шпор» над «аристократами» принесли датчанин Кристиан Эриксен и англичанин Деле Алли.

На данный момент «аристократы» оторвались от преследователей на 5 очков — 49 очков после 20-ти туров. «Шпоры» поднялись на 3-е место, имея в своем активе 42 очка.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луиз, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Азар, Коста, Педро.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Дайер, Вертонген, Роуз, Дембеле, Ваньяма, Алли, Кейн, Эриксен.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Голы: Алли 45+1 — 1:0, Алли 54 — 2:0.

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