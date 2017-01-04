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«Реал Сосьедад» одержал уверенную победу над «Вильярреалом»

Спорт
«Великолепные» имеют отличные шансы на проход в следующую стадию. «Желтой субмарине» придется отыграть дефицит в 2 мяча на своем стадионе, чтобы продолжить борьбу за титул

Мадрид, 4 Января 2017, 22:54 — REGNUM  4 января на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 1/8 Кубка Короля между «Реал Сосьедадом» и «Вильярреалом». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «великолепных».

Ключевым игроком «великолепных» является бразильский форвард Виллиан Жозе. За сезон 2016/17 нападающий забил 9 голов и отдал 1 голевой пас. Ключевой игрок «желтой субмарины» — итальянский форвард Никола Сансоне, забивший 6 голов и отдавший 3 ассиста.

На 17-й минуте матча испанский полузащитник Микель Оярасабаль выполнил разрезающую передачу на забегавшего Виллина Жозе, и тот забил гол перебросом через вратаря — 1:0.

Через 16 минут Карлос Вела воспользовался ошибкой вратаря Серхио Асенхо и забил второй мяч хозяев — 2:0.

Уже во втором тайме на 72-й минуте Микел Оярасабаль окончательно «потопил желтую субмарину», забив третий мяч «великолепных» великолепным выстрелом после паса Юри Берчиче.

В ответ игрок «Вильярреала» Мануэль Тригерос забил ошеломительный гол мощным выстрелом с 40 метров после паса Алешандре Пато.

«Великолепные» имеют отличные шансы на проход в следующую стадию. «Желтой субмарине» придется отыграть дефицит в 2 мяча на своем стадионе, чтобы продолжить борьбу за титул.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Микель, Иньиго, Юри, Прието, Иллираменди, Сурутеса, Вела, Виллиан, Оярсабаль.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Муссачо, Альваро, Анхель, Дос Сантос, Родри, Тригерос, Сорьяно, Сансоне, Пато.

Главный арбитр матч: Карло Клос Гомес.

Голы: Виллиан 17 — 1:0, Вела 33 — 2:0, Оярасабаль 72 — 3:0, Тригерос 77 — 3:1.

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