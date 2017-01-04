Лыжник Устюгов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»

Берлин, , 16:23 — REGNUM Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, выиграл гонку преследования на 15 км в рамках престижнейшей многодневки «Тур де Ски», проходящей в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает в среду, 4 января, «Р-Спорт».

«Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+37,2 сек), — говорится в сообщении. — Третьим стал канадец Алекс Харви (+1,08,8)».

Напомним, 3 января российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне в рамках «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Мужчины. Гонка преследования. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 37:58.5

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — + 37.2

3. Алекс Харви (Канада) — +1:08.8.

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