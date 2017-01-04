Среда, 04 Января 2017 года
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Чувашская биатлонистка вошла в состав сборной РФ на этапе Кубка мира

Спорт
На предыдущем (третьем) этапе Кубка мира Татьяна Акимова завоевала в составе национальной команды РФ две медали и вошла в топ-10 общего зачёта розыгрыша мирового Кубка
Татьяна Акимова
Иллюстрация: Biathlonrus.com
Татьяна Акимова

Чебоксары, 4 Января 2017, 11:53 — REGNUM  Уроженка Чувашии Татьяна Акимова вновь включена в состав национальной сборной по биатлону. Новый спортивный год откроется четвёртым этапом Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашии.

Старты пройдут с 5 по 8 января. Накануне тренерский штаб сборной команды России огласил окончательный состав национальной команды, куда вошла и представительница Чувашии Татьяна Акимова. Напомним, что в декабре 2016 года уроженка Чебоксар завоевала две медали на третьем этапе Кубка мира в Нове Место. Она финишировала первой в спринте, принеся российской команде первую медаль в текущем сезоне. Эта победа стала первой в карьере спортсменки на этапах мирового первенства. Акимова также завоевала «бронзу» в гонке преследования. После чешского этапа подопечная заслуженного тренера Чувашии Анатолия Акимова вошла в топ-10 общего зачёта розыгрыша мирового Кубка.

Всего в составе сборной России шестеро мужчин и пять женщин. Вместе с Татьяной Акимовой страну будут представлять Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. В мужском составе команды — Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.

Программа этапа Кубка мира по биатлону:

Спринт, мужчины — 5 января, 16:15 (мск).

Спринт, женщины — 6 января, 16:15 (мск).

Гонка преследования, мужчины — 7 января, 13:30 (мск).

Гонка преследования, женщины — 7 января, 16:40 (мск).

Масс-старт, мужчины — 8 января, 14:30 (мск).

Масс-старт, женщины — 8 января, 16:40 (мск).

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