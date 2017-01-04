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Экс-тренер российских биатлонисток: РФ надо отстранить от Олимпиады-2018

Спорт
Биатлон под угрозой

Берлин, 4 Января 2017, 09:49 — REGNUM  Бывший тренер женской сборной Российской Федерации по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российских биатлонистов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые должны пройти в Южной Корее. Об этом сегодня, 4 января, пишет германское издание Frankfurter Allgemeine.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований российских биатлонисток Яну Романову и Льгу Вилухину, после того, как их имена прозвучали во второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Доклад посвящен допингу в России.

Если информация, представленная в докладе, окажется правдивой, то российских биатлонистов, всех без исключения, нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 года.

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — сказал Пихлер.

Германский специалист считает, что после отстранения у России «будет время подумать». «И тогда мы уже посмотрим и начнем все с начала», — добавил Пихлер.

Напомним, Пихлер тренировал женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2013 годы. Именно он готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

При этом Пихлер уверен, что его подопечные допинг не употребляли. «Я продолжаю утверждать, что моя команда была чиста», — сказал экс-тренер. При этом он добавил, что не может поручить ни за одну из своих подопечных.

Сейчас Пихлер тренирует шведских биатлонистов.

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