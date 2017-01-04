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«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут

Спорт
На данный момент «Арсенал» остался на 4-м месте в АПЛ

Лондон, 4 Января 2017, 00:44 — REGNUM  3 января на стадионе «Байталити» был разыгран матч 20-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Борнмутом» и «Арсеналом». Встреча завершилась вничью — со счетом 3:3.

«Канониры» — одна из самых забивных команд этого сезона — 41 гол после 19-ти матчей. Также команда из Лондона — одна из самых малопропускающих — 19 мячей в 19-ти матчах. Ключевым игроком является Алексис Санчес, который принял непосредственное участие в 17-ти голах «канониров» в этом сезоне. «Вишни» в этом сезоне выступают очень удачно — 9 место после 19-ти туров — 26 забитых, 31 пропущенных.

Уже на 16-й минуте матча английский защитник Чарли Дэниэлс открыл счет голом с острого угла после поперечной передачи норвежского полузащитника Джошуа Кинга — 1:0.

Сразу же через 4 минуты Каллум Уилсон реализовал пенальти, пробив по центру ворот — 2:0.

Команда из Лондона ушла на перерыв, проигрывая в счете в два мяча.

Во втором тайме на 58-й минуте матча Райан Фрейзер воспользовался выходом 1 на 1 и забил третий гол «боскомб» в этом матче — счет стал разгромным.

На 70-й минуте чилийский нападающий Алексис Санчес забил гол головой после скидки французского форварда Оливье Жиру — 3:1.

И тут же на 75-й минуте испанский форвард Лукас Перес забил второй гол «канониров» гол внешней стороной стопы — 3:2.

На второй добавленной минуте Оливье Жиру забил гол после навеса — 3:3 — это камбэк.

На данный момент «Арсенал» остался на 4-м месте в чемпионате, имея в своем активе 41 очко. «Борнмут» укрепился на 9-м месте с 25-ю очками.

Составы на матч:

«Борнмут»: Боруц, Френсис, Кук, Аке, Дэниэлс, Артер, Гослинг, Станислас, Кинг, Фрейзер, Уилсон.

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреал, Коклен, Джака, Ивоби, Рэмзи, Санчес, Жиру.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Дэниэлс 16 — 1:0, Уилсон 20 (пен) — 2:0, Фрейзер 58 — 3:0, Санчес 70 — 3:1, Перес 75 — 3:2, Жиру 90+2 — 3:3.

Удаления: Саймон Френсис («Бонмут») — 83.

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