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«Сельта» одолела «Валенсию» с разгромным счетом

Спорт
Благодаря этой победе, «Сельта» увеличила свои шансы на попадание в 1/4 Кубка Короля

Мадрид, 3 Января 2017, 22:54 — REGNUM  3 декабря на стадионе «Месталья"в Валенсии был разыгран первый матч 1/8 финала Кубка Короля между «Валенсией» и «Сельтой». Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу «небесных».

«Небесные» выиграли 4 матча из 7-ми. Лучшим бомбардиром является испанский форвард Яго Аспас, забивший уже 11 голов за 11 встреч. «Летучие мыши» одержали только 2 победы в последних 7-ми матчах. Ключевым игроком является испанский нападающий Родриго.

Уже на 3-й минуте матча Яго Аспас реализовал пенальти в ворота «Валенсии» и забил свой 12-й гол в 12-ти матчах сезона — 0:1.

Спустя 11 минут бельгийский нападающий Тео Бонгонда воспользовался ошибкой защитника «летучих мышей» Жоау Канселу и забил второй гол гостей в дальний угол ворот — 0:2.

На 19-й минуте Тео Бонгонда отдал прострельную передачу на Даниеля Васса, который замкнул прострел в сетку ворот — счет стал разгромным.

На перерыв «небесные» ушли в отличном настроении, ведя в счете в три мяча.

На 58-й минуте 20-й номер «летучих мышей» Даниель Парехо забил гол с пенальти — счет стал более приличным — 1:3.

На 75-й минуте состоялась контратака гостей, которая завершилась голом шведского форварда Джона Гуидетти — 1:4.

Испанский полузащитник Даниель Парехо является воспитанником мадридского «Реала», за который сыграл 5 матчей в сезоне 2008/09. В 2009 году был продан «Хетафе» за 3 млн евро, где сыграл 64 матча и забил 9 голов. Летом 2011 года был продан в «Валенсию» за 6 млн евро, где через сезон стал ключевым игроком. В сезоне 2015/16 игрок провел 33 встречи, в которых смог отметиться 8-ю голами.

Благодаря этой победе, «Сельта» увеличила свои шансы на попадание в ¼ Кубка Короля. Ответная встреча пройдет 12 января на стадионе «Балаидос».

Составы на матч:

«Валенсия»: Доменек, Канселу, Хименес, Суарес, Сикейра, Парехо, Перес, Медран, Мунир, Мина, Родриго (главный тренер Чезаре Пранделли)

«Сельта»: Серхио, Мальо, Кобраль, Ронкалья, Хонни, Марсело, Родойа, Эрнанес, Васс, Аспас, Бонгода (главный тренер Эдуардо Бериссо)

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Голы: Аспас 3 — 0:1, Бонгода 14 — 0:2, Васс 19 — 0:3, Парехо 58 — 1:3, Гуидетти 75 — 1:4.

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