Лыжник Сергей Устюгов победил в скиатлоне на «Тур де Ски»
«Во вторник Устюгов показал время — 48 минут 40,4 секунды»
Берлин, 3 Января 2017, 22:21 — REGNUM Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, занял первое место в скиатлоне в рамках «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает во вторник, 3 января, «Р-Спорт».
«Во вторник Устюгов показал время — 48 минут 40,4 секунды, — говорится в сообщении. — Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+0,6). Третьим стал итальянец Дарио Колонья (+1,0)».
Мужчины. Скиатлон. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия)
1. Сергей Устюгов (Россия) — 48.40,4
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 0,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1,0.
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