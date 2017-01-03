Лыжник Сергей Устюгов победил в скиатлоне на «Тур де Ски»

Берлин, , 22:21 — REGNUM Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, занял первое место в скиатлоне в рамках «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает во вторник, 3 января, «Р-Спорт».

«Во вторник Устюгов показал время — 48 минут 40,4 секунды, — говорится в сообщении. — Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+0,6). Третьим стал итальянец Дарио Колонья (+1,0)».

Мужчины. Скиатлон. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 48.40,4

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 0,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1,0.