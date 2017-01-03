«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Футбольные клубы «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника»

Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Игрок сборной Бельгии Аксель Витсель, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», продолжит свою футбольную карьеру в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Зенит» благодарит игрока сборной Бельгии за время, проведённое в Санкт-Петербурге, и «желает удачи в составе новой команды».

Ранее ряд СМИ сообщил, что полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, выступающий за санкт-петербургский «Зенит» с 2012 года, в ближайшем будущем может подписать контракт с каталонской «Барселоной».

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