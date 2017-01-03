В новогоднюю декаду спорта в Чувашии работают около 350 спортсооружений

Чебоксары, , 15:12 — REGNUM В период новогодних праздников во всех регионах России проходит ежегодная Декада спорта и здоровья. Ее целью является привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни в выходные и нерабочие праздничные дни. В Чувашии к услугам любителей спорта и активного отдыха будут предоставлены около 350 спортивных сооружений. В городах и районах республики в рамках Декады более ста мероприятий, сообщили ИА REGNUM в Минспорта республики.

Самые массовые мероприятия ожидаются в Чебоксарах. Наиболее значимые — это турнир по футболу на снегу среди детей «Снежинка 2017» (3−9 января) на стадионе «Энергия», 6 января состоятся соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка», 7 января — соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, 8 января — соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на лыжной базе БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии (ул. Пристанционная, 10А), сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

В новогодние каникулы в Чебоксарах работают более 30 катков. Посещение катков на открытом воздухе (кроме стадиона «Олимпийский) — бесплатно для всех желающих. В Чебоксарах разработана карта катков, чтобы можно было определить расположение ближайшей площадки.

Кроме содержания катков, в Чебоксарах большое внимание уделяется и укатке лыжных трасс после снегопадов. С этой целью глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил осуществить закупку дополнительного снегохода, который будет использоваться только на укладке лыжных трасс в лесопарковых зонах города. Сегодня в столице Чувашии действует 16 лыжных трасс. Ранее для их укатки использовалась специализированная техника спортивных школ, которая выезжала на общегородские лыжные трассы после подготовки лыжных трасс для спортсменов.

Власти отмечают также, что во всех городах и районах республики запланированы лыжные старты, турниры по хоккею, волейболу, мини-футболу и другим игровым видам спорта. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайтах муниципалитетов. Со 2 января начинают работу бассейны, тренажерные и спортивные залы в физкультурно-спортивных комплексах.