Вторник, 03 Января 2017 года
08:10:40 МСК

Молодежная сборная РФ по хоккею разбила Данию и вышла в полуфинал ЧМ

Спорт
4:0...

Торонто, Канада, 3 Января 2017, 07:21 — REGNUM  Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею разбила команду Дании в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира и обеспечила себе выход в полуфинал. Матч состоялся накануне, 2 января, в Air Canada Centre в Торонто.

Российские хоккеисты забили четыре безответные шайбы в ворота датчан. Дубль оформил капитан сборной Кирилл Капризов. По одной шайбе забили Александр Полунин и Павел Карнаухов.

Нельзя сказать, что датчане не пытались отыграться, но российский голкипер Илья Самсонов уверено оборонял ворота и отбил аж 14 бросков соперника.

Таким образом молодежная сборная России по хоккею стала первым полуфиналистом турнира. Соперник российских хоккеистов определится в матче США — Швейцария. Полуфинальный матч пройдет в Монреале 4 января.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
Главное сегодня
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Станислав ТарасовЭрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину
СимферопольРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
ещё главное