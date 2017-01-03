Молодежная сборная РФ по хоккею разбила Данию и вышла в полуфинал ЧМ

Торонто, Канада, , 07:21 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею разбила команду Дании в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира и обеспечила себе выход в полуфинал. Матч состоялся накануне, 2 января, в Air Canada Centre в Торонто.

Российские хоккеисты забили четыре безответные шайбы в ворота датчан. Дубль оформил капитан сборной Кирилл Капризов. По одной шайбе забили Александр Полунин и Павел Карнаухов.

Нельзя сказать, что датчане не пытались отыграться, но российский голкипер Илья Самсонов уверено оборонял ворота и отбил аж 14 бросков соперника.

Таким образом молодежная сборная России по хоккею стала первым полуфиналистом турнира. Соперник российских хоккеистов определится в матче США — Швейцария. Полуфинальный матч пройдет в Монреале 4 января.