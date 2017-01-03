Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Дании (U-20) – Сборная России (U-20) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Оттава, 2 Января 2017, 23:45 — REGNUM Сборная Российской Федерации (игроки не старше 20 лет) по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (ЧМ), обыграв в четвертьфинале команду Дании. Встреча, состоявшаяся 2 января в канадском городе Торонто, завершилась со счетом 4:0.
В составе российской «дружины» голевыми действиями отметились Кирилл Капризов (дубль), Александр Полунин и Павел Карнаухов.
Отметим, что соперником команды Валерия Брагина в полуфинале ЧМ в Канаде станет победитель матча США — Швейцария.
Молодежный ЧМ. Торонто (Канада)
Сборная Дании (U-20) — Сборная России (U-20) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).
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