Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал ЧМ

Оттава, , 23:45 — REGNUM Сборная Российской Федерации (игроки не старше 20 лет) по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (ЧМ), обыграв в четвертьфинале команду Дании. Встреча, состоявшаяся 2 января в канадском городе Торонто, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской «дружины» голевыми действиями отметились Кирилл Капризов (дубль), Александр Полунин и Павел Карнаухов.

Отметим, что соперником команды Валерия Брагина в полуфинале ЧМ в Канаде станет победитель матча США — Швейцария.

Молодежный ЧМ. Торонто (Канада)

Сборная Дании (U-20) — Сборная России (U-20) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

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