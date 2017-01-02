«Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ Спорт «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Лондон, , 22:42 — REGNUM Футбольный клуб «Вест Хэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче двадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 2 января на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершилась со счетом 0:2. Победу «манкунианцам» принесли точные удары Хуана Маты и Златана Ибрагимовича. После двадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Вест Хэм», набравший 22 балла, находится на 13-й позиции. Английская Премьер-лига (АПЛ). 20-й тур «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0). Читайте также: «Челси» переиграл «Сток Сити» в матче АПЛ Читайте также: «Арсенал» уступил «Эвертону» в матче АПЛ

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