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«Вест Хэм» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Спорт
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Лондон, 2 Января 2017, 22:42 — REGNUM  Футбольный клуб «Вест Хэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче двадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 2 января на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершилась со счетом 0:2.

Победу «манкунианцам» принесли точные удары Хуана Маты и Златана Ибрагимовича.

После двадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Вест Хэм», набравший 22 балла, находится на 13-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 20-й тур

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0).

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