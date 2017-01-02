«Манчестер Сити» переиграл «Бернли» в матче АПЛ

Манчестер, Великобритания, , 20:30 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле переиграл «Бернли» в матче двадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 2 января на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 2:1.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Гаэль Клиши и Серхио Агуэро. В составе гостей мяч забил Бен Ми.

После двадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Бернли», набравший 23 балла, находится на 11-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 20-й тур

«Манчестер Сити» — «Бернли» — 2:1 (0:0).