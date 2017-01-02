«Вашингтон» переиграл «Оттаву» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» — «Оттавой Сенаторз» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Вашингтон, 2 Января 2017, 19:19 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Оттаву Сенаторз». Встреча, прошедшая 1 января в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1.
Победу столичной команде принесли точные броски Карла Элзнера и Тэйлора Чорни. В составе гостей шайбу забросил Кайл Террис.
После тридцати шести матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает пятое место на «Востоке», имея в активе 49 очков. «Оттава Сенаторз», набравшая 44 балла после тридцати семи игр, находятся на 7-й позиции.
Регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Оттавой Сенаторз» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
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