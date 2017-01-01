«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ Спорт «Арсенал» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:0

Лондон, , 21:19 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) на своем поле переиграл «Кристал Пэлас» (Лондон) в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Победу «канонирам» принесли точные удары Оливье Жиру и Алекса Айуоби. После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Арсенал» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Кристал Пэлас», набравший 16 баллов, находится на 17-й позиции. Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур «Арсенал» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:0. Читайте также: «Уотфорд» уступил «Тоттенхэму» в матче АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.