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«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Спорт
«Арсенал» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:0

Лондон, 1 Января 2017, 21:19 — REGNUM  Футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) на своем поле переиграл «Кристал Пэлас» (Лондон) в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

Победу «канонирам» принесли точные удары Оливье Жиру и Алекса Айуоби.

После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Арсенал» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Кристал Пэлас», набравший 16 баллов, находится на 17-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:0.

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