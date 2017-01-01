«Уотфорд» уступил «Тоттенхэму» в матче АПЛ

Лондон, , 18:59 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд» на своем поле уступил «Тоттенхэм Хотспур» в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 января в Уотфорде, завершилась со счетом 1:4.

В составе победителей голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль) и Делле Алли (дубль). Единственный гол у хозяев забил Юнес Кабул.

После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Уотфорд», набравший 22 балла, находится на 13-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур

«Уотфорд» (Уотфорд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:4.

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