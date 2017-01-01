Молодежная сборная РФ по хоккею победила сборную Словакии на ЧМ

Торонто, Канада, , 08:03 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею одолела команду Словакии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Об этом сегодня, 1 января, сообщает «Чемпионат.com».

Игра состоялась в Торонто 31 декабря 2016 года. Первую шайбу забил Денис Гурьянов на 30-й минуте игры. В середине третьего периода Яков Тренин с подачи Кирилла Уракова загнал вторую шайбу в ворота словаков.

Словацкие хоккеисты не смогли забить ни одной шайбы в российские ворота.

Для российской сборной этот матч уже ничего не решал, так как выход в четвертьфинал был обеспечен ранее. В четвертьфинале российским хоккеистам предстоит сразится со сборной Дании.