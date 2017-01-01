Молодежная сборная РФ по хоккею победила сборную Словакии на ЧМ
Выход в четвертьфинал российские хоккеисты обеспечили ранее
Торонто, Канада, 1 Января 2017, 08:03 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею одолела команду Словакии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Об этом сегодня, 1 января, сообщает «Чемпионат.com».
Игра состоялась в Торонто 31 декабря 2016 года. Первую шайбу забил Денис Гурьянов на 30-й минуте игры. В середине третьего периода Яков Тренин с подачи Кирилла Уракова загнал вторую шайбу в ворота словаков.
Словацкие хоккеисты не смогли забить ни одной шайбы в российские ворота.
Для российской сборной этот матч уже ничего не решал, так как выход в четвертьфинал был обеспечен ранее. В четвертьфинале российским хоккеистам предстоит сразится со сборной Дании.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Как была создана Беларусь и как она стала Советской
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
NB!
31.12.16
Азербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
NB!
31.12.16
Авангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
NB!
31.12.16
Нагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
NB!
31.12.16
МИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
NB!
30.12.16
Украина: прощай, 16-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
NB!
30.12.16
The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
NB!
30.12.16
Авторитарная секта Деда Мороза
NB!
30.12.16
Режут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
NB!
30.12.16
Поставки оружия Азербайджану превращаются в безумие