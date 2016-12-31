«Манчестер Юнайтед» переиграл «Мидлсбро» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 2:1 (0:0)
Манчестер, Великобритания, 31 Декабря 2016, 20:32 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл «Мидлсбро» в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 31 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 2:1.
У хозяев поля голевыми действиями отметились Антони Марсьяль и Поль Погба. В составе гостей мяч забил Грант Лидбиттер.
После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Мидлсбро», набравший 18 баллов, находится на 16-й позиции.
Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 2:1 (0:0).
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