Суббота, 31 Декабря 2016 года
16:32:46 МСК

К Новому году в Великом Новгороде завершили спортивный долгострой

Спорт
Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Псковской в Великом Новгороде строили с 2011 года

Великий Новгород, 31 Декабря 2016, 16:06 — REGNUM  В Великом Новгороде 30 декабря завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Псковской, который возводился по социальной спортивной программе «Единой России» с 2011 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, объект достраивала компания «Трест-2».

Губернатор региона Сергей Митин поблагодарил строителей, отметив, что они за четыре месяца проделали «колоссальную работу»: завершили долгострой, который стоял долгие годы. «Общестроительные работы на спортивном центре закончены. После новогодних праздников спортивный центр могут начать обживать спортсмены: завозить и устанавливать тренажеры и оборудование. Надеюсь, что с февраля спортивный центр начнут посещать новгородцы», — сообщил Митин, отметив, что в день здесь могут заниматься около 500 человек.

В новом спортивном центре будут тренироваться воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Манеж» — по спортивной гимнастике и спортивной акробатике. Здесь также будут организованы занятия для детей и оздоровительные программы для взрослых.

Спортивный центр включает в себя один большой спортивный зал, зал хореографии, зал общефизической подготовки, методический и медицинский кабинеты, административные, бытовые и технические помещения.

Торжественное открытие и начало работы спортивного центра планируется в феврале 2017 года после установки спортивно-технологического оборудования.

Напомним, строительство ФОКа началось в 2011 году с привлечением средств федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», направленной на строительство спортивных объектов для подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Спорткомплекс должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2013 году, но из-за недобросовестных подрядчиков строительство неоднократно останавливалось. В конце прошлого года объект из собственности муниципалитета передали в собственность региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Великого Новгорода расторгли контракт со строителями спорткомплекса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долгострои
Главное сегодня
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 2016-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Алексей ЮсевАвторитарная секта Деда Мороза
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное