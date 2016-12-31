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Карлсен не смог вынести победу Карякина и убежал с церемонии награждения

Спорт
Карякин стал чемпионом мира по блицу

Доха, 31 Декабря 2016, 13:04 — REGNUM  Норвежский шахматист Магнус Карлсен в расстроенных чувствах покинул церемонию награждения чемпионатам мира по блицу, не дождавшись её окончания. Видеозапись инцидента публикует сегодня, 31 декабря, телеканал RNK Sport.

Чемпионат по блицу проходил в Дохе (Катар). Российский шахматист Сергей Карякин по итогам 21 партии набрал 16,5 балла и впервые выиграл этот турнир.

Карлсен также набрал 16,5 балла, но проиграл Карякину по дополнительным показателям.

Поражение для Карлсена стало особенно обидным, так как он смог отстоять титул чемпиона мира по классическим шахматам в поединке Карякиным. При этом в ходе 12 основных партий Магнус не смог взять верх над Карякиным и смог победить только на тай-брейке, где партии ограничены по времени.

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