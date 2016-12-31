Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в четвертьфинал ЧМ
Турнир проходит в Канаде
Оттава, 31 Декабря 2016, 07:58 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Об этом стало известно после матча между сборными Словакии и Латвии. Турнир проходит в Канаде.
Словакия победила Латвию в матче группы «В» со счетом 4:2. Таким образом, сборная России уже не опустится ниже четвертого места и сможет сыграть в плей-офф.
Сегодня, 31 декабря, состоится заключительный матч группового этапа между сборной России и сборной Словакии.
Ранее российские хоккеисты проиграли американцам.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.12.16
МИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
NB!
30.12.16
Украина: прощай, 2016-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
NB!
30.12.16
The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
NB!
30.12.16
Авторитарная секта Деда Мороза
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
NB!
30.12.16
Поставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
NB!
30.12.16
Итоги 2016 года для США
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
NB!
30.12.16
2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
NB!
30.12.16
МИД: из-за указа Обамы США покинут 96 российских граждан
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
NB!
30.12.16
Станет ли мир в Сирии устойчивым
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США