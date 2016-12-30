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Карякин: Это успех всей России и отечественной школы шахмат

Спорт
После поединка с Карлсеном в России пристально следят за шахматами
Сергей Карякин
Andreas Kontokanis
Сергей Карякин

Доха, 30 Декабря 2016, 21:20 — REGNUM  «Я разозлился на себя, так как не в моих правилах занимать низкие места», заявил новый чемпион мира по блицу шахматист Сергей Карякин в интервью RT.

Российский гроссмейстер отметил, что после его поединка с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира в России пристально следят за шахматами.

Может быть, поэтому удалось в первый день блица победить Карлсена, это было продолжением турнира в Нью-Йорке. После этой победы Сергей Карякин понял, что стал претендентом на чемпионское звание.

По его мнению, это успех всей отечественной школы шахмат. Карякин подчеркнул, что надеется своими выступлениями внести вклад в ее развитие.

Новый чемпион мира по блицу поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал.

Сергей Карякин и Магнус Карлсен набрали по 16,5 очков, но российский гроссмейстер превзошел норвежского соперника по дополнительным показателям.

Карякин, равно как и Карлсен, набрал по итогам 21 тура 16,5 очков, но опередил норвежца по дополнительным показателям.

Напомним, в ноябре 2016 года Магнус Карлсен обыграл Сергея Карякина и защитил звание чемпиона мира в классических шахматах.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский шахматист Сергей Карякин победил на чемпионате мира по блицу

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