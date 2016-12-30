Семья легендарного Михаэля Шумахера потратила €16 млн на его реабилитацию

Берн, , 14:16 — REGNUM Семья бывшего пилота «Формулы-1», знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера потратила на его лечение около £13,8 млн (€16 млн) за три года, пишет британское издание Mirror.

По его данным, в неделю курс лечения Шумахера стоит £115 тыс. Всего за три года на восстановление здоровья гонщика потрачено £13,8 млн.

Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах. Спортсмен находился в искусственной коме более полугода. В сентябре 2014 года он был выписан из швейцарской клиники, продолжив реабилитацию в домашних условиях.

Легендарный гонщик по-прежнему не может говорить, ходить и находится в полубессознательном состоянии. В настоящее время он продолжает проходить обширный курс реабилитации в своем доме в Швейцарии.

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