Главным тренером ФК «Уфа»‍ стал Сергей Семак

За время карьеры игрока Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга

Уфа, , 12:56 — REGNUM Главным тренером российского футбольного клуба «Уфа», занимающего восьмое место в чемпионате России с 25 очками, стал Сергей Семак, сообщает пресс-служба клуба.

40-летний Семак подписал трудовое соглашение на полтора года. Ранее пост главного тренера клуба покинул Виктор Гончаренко — он перешел в ЦСКА.

За время карьеры игрока Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Он был капитаном сборной на чемпионате Европы 2008 года, когда российская команда стала бронзовым призером.

Семак провел 65 игр за сборную России, в которых забил четыре гола. В 2014—2016 годах Семак был ассистентом главного тренера сборной РФ и считался главным претендентом на пост тренера национальной команды, после Евро-2016.