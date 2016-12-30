«Вашингтон Кэпиталс» проиграл, несмотря на усилия Овечкина

Успев на матч после инцидента с забором, хоккеист вышел на лед, однако помочь «Вашингтон Кэпиталс» не смог — команда проиграла «Нью-Джерси Дэвилз « по буллитам в дополнительное время

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин перелез через ограду собственного дома, чтобы попасть на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда играла с «Нью-Джерси Дэвилз».

Видео инцидента хоккеист опубликовал в своем Instagram. Причиной перелезания через забор при помощи стремянки стало отключенное электричество, из-за чего он не смог открыть ворота дома.

Помог Овечкину перелезть нападающий той же команды Евгений Кузнецов, и электрик, который одолжил стремянку. Успев на матч, хоккеист вышел на лед, однако помочь «Вашингтон Кэпиталс» не смог — команда проиграла «Нью-Джерси Дэвилз «по буллитам в дополнительное время.

В основном времени счет был 1:1. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», нанеся четыре броска по воротам противника, как и Кузнецов (у него — три атаки).

«Нью-Джерси Дэвилз «впервые выиграли у «Вашингтон Кэпиталс» с 14 ноября 2014 года.