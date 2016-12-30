«Зенит» не планирует трансфер Витселя в зимнее окно — СМИ

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Петербургский футбольный клуб «Зенит» не намерен продавать полузащитника Акселя Витселя туринскому «Ювентусу» зимой. Об этом сообщает juvenews.eu.

Отмечается, что позиция питерцев по поводу зимнего трансферного окна является принципиальной. Однако летом Витсель сможет покинуть клуб на правах свободного агента — контракт бельгийца с «Зенитом» истекает в августе 2017 года.

«Старая синьора» готова предложить «Зениту» за переход Витселя €12 млн, отмечают «Вести». Кроме того, в полузащитнике заинтересован и китайский клуб «Шанхай Шанган», который ранее принял в свои ряды бывшего игрока «Зенита» Халка.

Итальянский журналист La Stampa Массимилиано Нероззи сообщил о том, что руководство китайского клуба готово выплачивать Витселю € 18 млн в год, уточняет «Чемпионат». О каком именно клубе идет речь, Нероззи не сообщает. Также отмечено, что между «Зенитом» и клубом КНР заключено соглашение, следовательно, решение останется за самим полузащитником.