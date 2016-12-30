«Мемфис» разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА
Лучший результат встречи показал центровой «Мемфиса» Марк Газоль
Мемфис, США, 30 Декабря 2016, 09:12 — REGNUM Баскетбольная команда «Мемфис Гриззлиз» одержала верх над «Оклахомой-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис». Встреча завершилась со счетом 114:80 в пользу хозяев паркета, сообщает «Спорт-Экспресс».
Лучший результат встречи показал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, на счету которого 25 очков. Также у победителей отличились Дэниэлс (22 очка) и Рэндольф (21 очко).
Что касается «Оклахомы», здесь активнее всех боролся Рассел Уэстбрук, заработавший команде 21 очко. На счету Кантера 19 очков, Абринес заработал 10 очков. Счет поединка составил 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19).
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