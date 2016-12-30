Хоккеист Овечкин перелез через забор, чтобы успеть на матч

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин чуть не пропустил матч своей команды — ему пришлось лезть через забор собственного дома. Видео хоккеист опубликовал в своем Instagram.

Ворота дома спортсмена не открывались из-за отключенного электричества. Через ограду Овечкин перелез при помощи своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова, и электрика, одолжившего стремянку.

Домашний матч 29 декабря «Вашингтон Кэпиталс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 1:1 в основное время. В серии буллитов удача была на стороне гостей.