Китайский клуб готов отдать €300 млн за трансфер Роналду

Мадрид, , 08:29 — REGNUM Один из футбольных клубов китайской суперлиги предлагал мадридскому «Реалу» сумму в €300 млн за трансфер форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщил агент футболиста Жорже Мендеш, передает RT.

По его словам, переход Роналду в китайский клуб в настоящее время исключен. «Криштиану счастлив в «Реале», — отметил он. «Китайские клубы сейчас могут купить множество игроков, но не Роналду», — добавил агент.

В том случае, если бы переход форварда все же произошел, годовая зарплата португальского игрока достигла бы €150 млн. На текущий момент рекордным остается трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Переход произошел в августе 2016 года, сумма трансфера составила €105 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно о заключении контракта между китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» и аргентинцем Карлосом Тевесом. Футболист стал самым высоокооплачиваемым в мире — он будет зарабатывать €720 тыс. в неделю.

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