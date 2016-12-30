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Сербская «Црвена Звезда» обыграла ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
Армейцы 6 января встретятся на выезде с мадридским «Реалом»

Белград, 30 Декабря 2016, 07:59 — REGNUM  Московский ЦСКА уступил сербской «Црвене Звезде» по итогам матча 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча команд состоялась в Белграде и завершилась победой сербов со счетом 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11), передает «Р-Спорт».Наилучший результат с сербской стороны показал Огнен Кузмич, набравший 16 очков и выполнивший 10 подборов. Армейцу Андрею Воронцевичу удалось набрать 21 очко. 6 января «Црвене Звезде» предстоит встреча на выезде с литовским «Жальгирисом». Армейцы в этот же день встретятся на выезде с мадридским «Реалом».Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом матча тысячи сербских болельщиков почтили память жертв авиакатастрофы над Черным морем, произошедшей 25 декабря. В спортивном комплексе прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко» в исполнении Ансамбля имени Александрова. Болельщики, подхватившие песню, держали в руках банер с надписью: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»Читайте также: В память погибших в ТУ-154 тысячи сербских болельщиков стоя исполнили песню

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