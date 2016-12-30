Каюры с Чукотки примут участие в камчатской «Берингии»

Они опробуют трассу, так как через сезон власти двух регионов планируют провести одну большую гонку

Петропавловск-Камчатский, , 07:46 — REGNUM Для участия в самой протяженной гонке на собачьих упряжках в Евразии — «Берингии», которая пройдет на Камчатке в следующем году, прилетят два опытных каюра с Чукотки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете соревнований, свои упряжки выставят неоднократные участники и победители чукотских соревнований «Надежда» Михаил Тельпин и Геннадий Томилов.

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Они летят специально, чтобы опробовать камчатские трассы, так как в 2018 году власти Чукотки и Камчатки запланировали объединить «Берингию» и «Надежду».

«Это достаточно опытные каюры. Например, Михаил Тельпин был участником самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках «Айдитарод». В 2013 году он прошел трассу, финишировав 50-ым из 68-ми гонщиков. Чукотский каюр стал единственным из участников, кто не потерял в том заезде ни одной собаки», — сказали в оргкомитете.

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В следующем году «Берингия» на Камчатке стартует 5 марта и каюрам предстоит пройти 1,5 тысячи км. Сейчас организаторов волнует, как создать маршрут так, чтобы действующие вулканы не помешали спортсменам, так как гонка будет проходить мимо Ключевского исполина и Шивелуча. А это одни из самых активных вулканов на Камчатке.

Гонки «Берингия» и «Надежда» изначально планировалось объединить в 2017 году, но организаторы физически не успевают проработать маршрут, поэтому совместные состязания была решено перенести на 2018 год.