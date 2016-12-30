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В память погибших в ТУ-154 тысячи сербских болельщиков стоя исполнили песню

Спорт
Люди пели стоя, болельщики держали плакат «Пусть эту песню услышат на небе»
Цветы в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цветы в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Белград, 30 Декабря 2016, 07:44 — REGNUM  

‍В честь российских граждан, погибших при крушении самолёта Ту-154, перед матчем 14-го тура Евролиги в Белграде прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко» в исполнении Ансамбля имени Александрова. Запись песни включили болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Видео опубликовано на сайте YouTube.

В Белграде состоялся матч «Црвена Звезда» и ЦСКА. Перед игрой в зале зазвучала песня в исполнении Ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в самолёте, упавшем в Чёрное море 25 декабря.

Пока звучала песня, болельщики держали огромный баннер со словами: «ПУСТЬ ПЕСНЮ ЭТОГО 20-ТЫСЯЧНОГО ХОРА УСЛЫШАТ НА НЕБЕ!» Люди в зале встали и пели вместе с хором. После окончания песни все болельщики, находящиеся в зале, аплодировали.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В самолёте находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все, находящиеся на борту, погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одного из погибших удалось опознать. На данный момент тело только одного погибшего похоронено, остальные тела и останки проходят экспертизу: необходимо завершение генетического исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербские болельщики почтили память жертв катастрофы Ту-154

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