Сборная РФ проиграла США в матче молодежного ЧМ по хоккею

В матче группы В на 5-й минуте счет открыл Клэйтон Келлер

Торонто, Канада, , 07:11 — REGNUM Американская молодежная сборная одержала победу над российской командой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Счет встречи составил 3:2 в пользу команды США, передает «Р-Спорт».

В матче группы В на 5-й минуте счет открыл Клэйтон Келлер, со стороны США отличились также Колин Уайт и Трой Терри, на 25-й и 32-й минуте соответственно. В российской команде шайбы забили Кирилл Ураков (12-я минута) и Кирилл Капризов (38-я).

Ранее российская сборная, состоящая из игроков не старше 20 лет, проиграла канадцам со счетом 3:5 и одержала верх над сборной Латвии со счетом (9:1). 31 декабря российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии.