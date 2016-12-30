Сборная РФ проиграла США в матче молодежного ЧМ по хоккею
В матче группы В на 5-й минуте счет открыл Клэйтон Келлер
Торонто, Канада, 30 Декабря 2016, 07:11 — REGNUM Американская молодежная сборная одержала победу над российской командой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Счет встречи составил 3:2 в пользу команды США, передает «Р-Спорт».
В матче группы В на 5-й минуте счет открыл Клэйтон Келлер, со стороны США отличились также Колин Уайт и Трой Терри, на 25-й и 32-й минуте соответственно. В российской команде шайбы забили Кирилл Ураков (12-я минута) и Кирилл Капризов (38-я).
Ранее российская сборная, состоящая из игроков не старше 20 лет, проиграла канадцам со счетом 3:5 и одержала верх над сборной Латвии со счетом (9:1). 31 декабря российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии.
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