Карякин обыграл Карлсена на шахматном чемпионате мира по блицу

Доха, , 20:02 — REGNUM Российский шахматист Сергей Карякин одолел норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу в Дохе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский гроссмейстер завоевал пятую победу подряд и стал лидером турнира. Участникам этих соревнований необходимо сыграть по 11 партий 29 декабря, а еще десять на следующий день, 30 декабря.

Напомним, в ноябре 2016 года Сергей Карякин в партиях с Магнусом Карлсеном оспаривал его звание чемпиона мира по классическим шахматам. Российский гроссмейстер уступил тогда норвежцу на тай-брейке, который Магнус Карлсен выиграл со счетом 3:1.

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