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Полтавченко: «Зенит-Арену» разрешено ввести в строй

Спорт
Госстройнадзор подписал разрешительные документы стадиона на Крестовском острове
Дмитрий Медведев на строительстве стадиона «Зенит-Арена». Сентябрь 2012
Иллюстрация: Archive.government.ru
Дмитрий Медведев на строительстве стадиона «Зенит-Арена». Сентябрь 2012

Санкт-Петербург, 29 Декабря 2016, 17:47 — REGNUM  Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам губернатор Георгий Полтавченко.

По его словам, все разрешительные документы уже подписаны.

Строительство стадиона вместимостью 68 тыс. зрителей ведется с 2007 года. Этот спортивный объект должен принять футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года. Строительство данного стадиона обошлось в сумму порядка 41 млрд рублей, причем изначальный проект неоднократно изменялся. В июле 2016 года руководство Санкт-Петербурга расторгло договор с генподрядчиком проекта «Инжтрансстрой-СПб», выбрав в качестве нового генподрядчика петербургскую компанию «Метрострой».

По заявлениям кураторов проекта, первый матч на новом стадионе должен состояться 23 апреля 2017 года, когда в рамках чемпионата России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал».

Читайте ранее в этом сюжете: Деньги на стадион еще будут тратиться — Полтавченко

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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