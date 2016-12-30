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ОКР предложили лучших юристов для ведения антидопинговых дел

Спорт
В июле глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга

Москва, 30 Декабря 2016, 08:00 — REGNUM  Ассоциация юристов России предлагает помощь Олимпийскому комитету России (ОКР) в правовой защите российских спортсменов, обвиненных в применении допинга, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Привлечение опытных юристов-международников с опытом ведения судебных разбирательств в спортивной сфере «будет способствовать справедливому рассмотрению дел по существу и избавит судебные разбирательства от чрезмерной политизированности», отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ассоциация находится в контакте в главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, говорит Груздев. «Ассоциация юристов по окончанию новогодних каникул направит в ОКР рекомендации с именами лучших представителей в области международного спортивного права для работы с профильными международными организациями и недавно созданной независимой комиссией под руководством Виталия Смирнова», — заявил он, отметив, что сложившаяся ситуация недвусмысленно диктует необходимость именно такого активного шага», — заявил он.

Груздев также выразил надежду, что качественная юридическая поддержка позволит в будущем избежать применения несправедливой коллективной ответственности по отношению к российским спортсменам.

Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») назвал принятие закона ответом на обвинения в адрес России о якобы государственной поддержке употребления запрещенных препаратов. «Другое дело, что, действительно, в последнее время участились случаи применения допинга в разных видах спорта, и в России — в таких видах спорта, как тяжелая, легкая атлетика — мы видим большое количество допинговых случаев», — признал он. Так что принятие закона — «ясный сигнал тем, кто в России считает, что в спорте высших достижений невозможно добиваться успеха без использования допинга».

Ричард Макларен опубликовал итоги расследования рабочей группы экспертов WADA. Как следует из доклада канадского юриста, на Олимпиаде-2014 в Сочи имели место масштабные махинации с допинг-пробами российских спортсменов.

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