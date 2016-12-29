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Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Спорт
Он официально перешел в китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» на рекордную зарплату
Карлос Тевес
Alfonso Jimenez
Карлос Тевес

Шанхай, Китай, 29 Декабря 2016, 13:11 — REGNUM  Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал аргентинский нападающий Карлос Тевес: он официально перешел в китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», сообщает TransfermarktСhina в своем микроблоге в Twitter.

По данным Daily Mail, его зарплата в новой команде составит £615 тыс. в неделю. По этому показателю он обошел португальского нападающего испанского «Реала» Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.

Тевес в текущем сезоне сыграл в чемпионате Аргентины 10 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Всего за национальную сборную Тевес сыграл 76 матчей.

Ранее он выступал за бразильский «Коринтианс», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», а также итальянский «Ювентус».

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