Четверг, 29 Декабря 2016 года
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‍Хоккеист Артемий Панарин продлил контракт с «Чикаго Блэкхокс»

Спорт
Действующий контракт Панарина заканчивается в конце сезона-2016/17

Москва, 29 Декабря 2016, 11:23 — REGNUM  Российский хоккеист, нападающий Артемий Панарин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайте The athletiс.

Договорённость достигнута накануне, 28 декабря. Никакие детали пока не уточняются.

Напомним, Панарин должен был, согласно контракту, играть за «Чикаго Блэкхокс» до конца сезона-2016/17.

Комментируя продление контракта, журналист телеканала TSN (Канада) Боб Маккензи сообщил, что Панарин заключил двухгодичный контракт. «Он получит $ 6 миллионов за каждый год», — написал он в своём Twitter.

Агент Панарина Том Линн заявил, что переговоры по контракту длились последние полгода, пишет Chicago Sun-Times.«У руководства «Чикаго» очень непростая, своеобразная ситуация, в команде много хороших хоккеистов», — сказал Линн.

Напомним, Панарин во время игры 16 декабря с ХК «Нью-Йорк Айлендерс» принёс победу «Чикаго Блэкхокс». Он забил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Итог встречи: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:5 (3:3, 1:1, 0:1).

Читайте ранее в этом сюжете: Панарин и Анисимов помогли «Чикаго» переиграть «Айлендерс»

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