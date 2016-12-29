Сербка Ана Иванович объяснила, почему бросает профессиональный теннис

Белград, , 11:03 — REGNUM Сербская теннисистка Ана Иванович подвела черту под своей профессиональной карьерой. Она была готова работать только со стопроцентной отдачей, но этому мешают травмы. Об этом бывшая первая ракетка мира сообщила в своём Facebook.

«Я приняла решение завершить профессиональную карьеру», — заявила Иванович.

По словам теннисистки, решение было трудным. Иванович беспокоят рецидивы травмы запястья. Также она вынуждена будет оперировать палец на ноге.

«В последнее время меня преследовали травмы, а я хотела бы выступать только на 100% возможностей», — отметила она.

Иванович сообщила, что намерена попробовать себя в бизнесе — в области красоты и моды. Теперь у неё появится время для работы в ЮНИСЕФ.

Напомним, 27 декабря Иванович в своём Twitter разместила обращение к своим подписчикам. «Пожалуйста, зайдите на мою страницу в Facebook завтра в 6 часов вечера по британскому времени: я сообщу нечто важное», — написала она.

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