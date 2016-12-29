Аргентинец Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Пекин, , 09:36 — REGNUM Аргентинский форвард Карлос Тевес, в текущем сезоне выступавший за «Бока Хуниорс», официально перешел в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Об этом 29 декабря сообщает TransfermarktСhina на странице в Twitter.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о том, что при переходе в «Шанхай Шэньхуа» 32-летний нападающий будет зарабатывать £615 тыс. в неделю и таким образом станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Тевес оставил далеко позади форварда испанского «Реала» Криштиану Роналду, получающего за неделю £365 тыс.

В этом сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей. Его результатом стали четыре мяча и шесть голевых передач. Ранее футболист играл в составе команд «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Выступая за сборную Аргентины, Тевес сделал 76 результативных передач и отправил в ворота соперников 13 мячей.