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Никита Кучеров отдал 100-ю голевую передачу в НХЛ в игре с «Монреалем»

Спорт
Встреча окончилась со счётом 4:3 в пользу американской «Тампы»
Никита Кучеров
Иллюстрация: Nhl.com
Никита Кучеров

Вашингтон, 29 Декабря 2016, 08:41 — REGNUM  Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» (США) Никита Кучеров отдал 100-ю голевую передачу в НХЛ во время встречи с ХК «Монреаль Канадиенс» (Канада) регулярного чемпионата, сообщает «Спорт Экспресс».

Игра состоялась накануне, 28 декабря, на льду американской команды. Счёт 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу «Тампы».

На счету Кучерова теперь 181 очко в 240 матчах НХЛ. В этом сезоне он набрал 32 (13+19) очка в 29 встречах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий ХК «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал в мачте регулярного чемпионата НХЛ с ХК «Нью-Джерси Дэвилз» два очка, набрав в общей сложности 800 очков в НХЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский хоккеист Евгений Малкин заработал 800-е очко в НХЛ

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