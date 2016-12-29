Назван новый владелец российского футбольного клуба «Анжи»

Москва, , 07:53 — REGNUM Новым владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Соглашение о передаче клуба было заключено 26 декабря 2016 года между Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил «Анжи» ранее. При этом прежний владелец взял на себя обязательства урегулировать все долги команды.

Стороны сделки также договорились обеспечить безболезненный переход клуба к новому владельцу. С января 2011 года клубом владел бизнесмен Сулейман Керимов.

После приобретения Самюэля Это'О, Роберто Карлоса, Кристиана Самбы, Юрия Жиркова и Александра Кокорина клуб стал одной из ведущих команд чемпионата России, в сезоне 2012/13 «Анжи» стал третьим в России. В текущем сезоне клуб находится на 11-й позиции.