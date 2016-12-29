Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» стал Осман Кадиев

Ранее руководство «Анжи» сообщило о планах по продаже ведущих игроков в связи с финансовыми трудностями

Махачкала, , 01:52 — REGNUM Бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба клуба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«26 декабря между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб», — говорится в сообщении. Отмечается, что по условиям договора структуры бывшего владельца «Анжи» гарантировали урегулирование всех долгов клуба, а также исполнение всех его обязательств на момент подписания соглашения. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.

«Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — информирует пресс-служба.

Чуть ранее футбольный клуб «Анжи» сообщил о планах по продаже своих ведущих игроков в другие клубы «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера». О всех состоявшихся трансферах в «Анжи» пообещали сообщать дополнительно.