Четверг, 29 Декабря 2016 года
02:24:53 МСК

Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» стал Осман Кадиев

Спорт
Ранее руководство «Анжи» сообщило о планах по продаже ведущих игроков в связи с финансовыми трудностями

Махачкала, 29 Декабря 2016, 01:52 — REGNUM  Бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба клуба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«26 декабря между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб», — говорится в сообщении. Отмечается, что по условиям договора структуры бывшего владельца «Анжи» гарантировали урегулирование всех долгов клуба, а также исполнение всех его обязательств на момент подписания соглашения. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.

«Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — информирует пресс-служба.

Чуть ранее футбольный клуб «Анжи» сообщил о планах по продаже своих ведущих игроков в другие клубы «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера». О всех состоявшихся трансферах в «Анжи» пообещали сообщать дополнительно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
ПарижФранция Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
ещё главное