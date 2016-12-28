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Слова Анцелиович в NYT искажены и вырваны из контекста — РУСАДА

Спорт
Российское антидопинговое агентство готовит заявление в ответ на статью в газете «Нью-Йорк Таймс» о допинге в России

Москва, 28 Декабря 2016, 16:28 — REGNUM  

Слова, сказанные и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту газеты «Нью-Йорк Таймс», были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА, передает ТАСС.

28 декабря американское издание опубликовало статью под заголовком «Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады». В заметке приведена цитата Анцелиович, которая признается: «Это был институциональный сговор». При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны.

Также в материале фигурирует глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, который признает, что было допущено много ошибок, и призывает разобраться с причинами, по которым молодые спортсмены принимают допинг.

«В ответ на публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, — говорится в заявлении. — В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России».

РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления WADA и МОК о том, что в России существует «государственная допинговая система», привели к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Так, многие из них не смогли принять участие в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ряд национальных сборных заявили о бойкоте мировых состязаний в том случае, если они состоятся в России. В связи с этим российская сторона отказалась от проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, а также чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

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