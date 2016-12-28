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Песков прокомментировал статью в NYT о системе допинга в России

Спорт
Исполняющая обязанности главы РУСАДА ранее заявила об «институциональном заговоре»

Москва, 28 Декабря 2016, 14:36 — REGNUM  В Кремле публикация New York Times о «допинговом» сговоре, якобы существующем в России на государственном уровне, не рассматривается как первоисточник. Сведения, изложенные в ней, должны быть проверены, об этом заявил 28 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сначала нужно выяснить, насколько слова Анны Анцелиович, приведенные изданием, соответствуют действительности, в каком контексте они были произнесены, и что именно имелось в виду.

«Все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы. Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник», — добавил Песков.

Представитель Кремля также опроверг какую-либо причастность государства, его ведомств или служб к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. «Мы это категорически отрицаем», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря газета The New York Times сообщила о том, что российская сторона впервые признала причастность чиновников к «допинговому» сговору. В качестве доказательства издание привело слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которая заявила об «институциональном заговоре» и о том, что доклад комиссии WADA ее «шокировал».

Читайте ранее в этом сюжете: РУСАДА готовит заявление в ответ на статью NYT о допинге в РФ

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