РУСАДА готовит заявление в ответ на статью NYT о допинге в РФ

Москва, , 14:19 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает над ответным заявлением в связи с публикацией в газете The New York Times, где утверждается, что исполняющая обязанности главы агентства Анна Анцелиович якобы подтвердила наличие в России государственной допинговой системы. Об этом 28 декабря пишет газета «Известия».

В материале, опубликованном американской газетой, приведены слова Анцелиович о существовании в России «институционального сговора» в сфере допинга. Она также добавила, что «шокирована» выводами комиссии WADA. Издание отмечает, что в своем интервью Анцелиович первой признала существование в России допинг-системы.

Однако, как пишут «Известия», слова Анцелиович были вырваны из контекста, на самом деле она сказала следующее: «Это был сговор на институциональном уровне. Схемы махинаций существовали многие годы. Я была шокирована, когда всё это раскрылось. Но государство не было вовлечено в эту систему».

При этом The New York Times не приводит ни вопроса, заданного главе РУСАДА, ни ее полного ответа. Именно этому изданию в свое время дал скандальное интервью Григорий Родченков, ранее руководивший московской антидопинговой лабораторией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявления WADA и МОК о том, что в России существует «государственная допинговая система», привели к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Так, многие из них не смогли принять участие в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ряд национальных сборных заявили о бойкоте мировых состязаний в том случае, если они состоятся в России. В связи с этим российская сторона отказалась от проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, а также чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

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