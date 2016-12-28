Чемпион мира Подольски получил предложение от китайского футбольного клуба

Гуанчжоу, Китай, , 11:29 — REGNUM Руководство китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд» подтвердило информацию о том, что клуб рассматривает возможность приобретения немецкого нападающего Лукаса Подольски, который в настоящее время выступает за турецкий клуб «Галатасарай».

По данным китайских СМИ, «Гуанчжоу Эвергранд» предложил 31-летнему футболисту заработную плату в размере 9 млн евро в год. Кроме того, трансфер нападающего обойдется клубу из КНР еще в 20 млн евро, пишет «Чжунго жибао».

Сам футболист пока не прокомментировал полученное предложение. Официальный представитель «Галатасарая» также отказался от комментариев. В случае, если Подольски примет предложение клуба из Гуанчжоу, переход может состоятся уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 декабря руководство испанского клуба «Реал» подтвердило получение сразу нескольких предложений от китайских клубов, желающих приобрести португальского защитника Пепе, чей контракт заканчивается летом 2017 г.

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