Российский хоккеист Евгений Малкин заработал 800-е очко в НХЛ

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Команда «Питтсбург Пингвинз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал в мачте два очка, набрав в общей сложности 800 очков в НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего российский хоккеист участвовал в 680 играх, забив 310 голов и выполнив 490 передач. В текущем сезоне он выходил на лед 36 раз, набрав 40 (15+25) очков. Малкин стал девятым среди российских легионеров, набравших 800 очков.

«Что означают эти 800 очков? То, что я уже старый, ведь я здесь уже 10 лет играю. Если говорить серьёзно, то это хорошая цифра, но я хочу больше», — цитирует Малкина «Чемпионат». Хоккеист добавил, что хочет каждый день, в каждом матче играть с максимальной отдачей, чтобы показать «свой лучший хоккей».